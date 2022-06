«La panenka ? De la technique, c’est sûr, ce n’était pas un grain de folie, c’est le geste qu’il fallait faire. J’ai quelques secondes pour choisir mon geste, il fallait inventer quelque chose face à un gardien qui me connait bien. Ensuite, je pense que Bixente (Lizarazu), c’est le seul qui aurait pu me contenir. On ne peut pas refaire le passé, je ne suis pas fier de cela, mais cela fait partie de mon parcours. On ne fait pas tout parfaitement, c’était un moment compliqué», a ainsi expliqué Zizou dans ses propos relayés par Footmercato.

