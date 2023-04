Pour les équipes de la Ligue 2, quatre des sept clubs engagés se sont imposés. HLM a laminé Avenir de Dakar (5-1), Amitié FC a sorti Renaissance FC à l’issue des séances de tirs au but (0-0, 5 tab à 4), l’US Ouakam et l’Ajel de Rufisque ont respectivement sorti Karang (3-0) et Jolof OC (1-0). Par contre 3 pensionnaires de la Ligue 2 ont été éliminés : Demba-Diop s’est fait éliminer par Yeggo aux tirs au but (1-1, 6 tab à 5), ainsi que DUC et Mbour Petite Côte battus respectivement par l’UGB (1-0) et l’Olympique de Ngor (1-0).

