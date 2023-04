Parmi les équipes de la Ligue 2, quatre ont aussi remporté leur match. Il s’agit notamment de Thiès FC qui a lamné le Damels de Tivaouane de la National 1 (4-0), du Port, vainqueur de FC Kumba Lamb (2-1), du Jamono de Fatick le leader de la Ligue 2, qui s’est imposé devant Guelewars FC à l’issue des séances de tirs au but (1-1, 5 tab à 4) et de Walidaan de Thiès qui a triomphé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (3-0). Par contre, l’ASAC Diambour et OSLO FA ont été éliminés, respectivement, par les Vétérans de Rosso aux tirs au but (0-0, 3 tab à 4) et Sirènes de Grand Yoff (0-2).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy