Football / Coupe du Sénégal : le tirage complet des 1/16 de finale avec un choc Casa Sports vs Génération Foot

XALIMANEWS-Le tirage des 1/16 de finale de la Coupe du Sénégal 2023/2024 a dévoilé des matchs palpitants. Parmi eux, un affrontement très attendu opposera Casa Sports à Génération Foot. Alors que le champion en titre et le leader actuel de la Ligue 1 semblent avoir hérité d’adversaire moins redoutable.

Parmi les duels phares, on retrouve le choc entre Casa Sports et Génération Foot, deux équipes en difficulté en championnat cherchant à redorer leur blason dans cette compétition. Un autre duel à suivre opposera l’As Pikine au Stade de Mbour, mettant aux prises deux clubs de Ligue 1. Mais tous les tirages n’ont pas été aussi corsés. Teungueth FC affrontera As Bambey, offrant une opportunité aux hommes de Cheikh Gueye de progresser. Jaraaf, le champion en titre, rencontrera Haayo Agnam, un adversaire qui semble moins redoutable sur le papier.

Outre les confrontations entre équipes de Ligue 1, des matchs intéressants entre équipes de Ligue 2 sont également au programme. HLM défiera Ajel, tandis que Wallydan sera opposé à Duc. As Douanes se mesurera à Thies FC. Keur Madior, tombeur de Guediawaye FC, affrontera Avenir Dakar, tandis que Dakar Sacré Coeur se rendra sur la pelouse de Sandiara FC. Jamono Fatick rencontrera Africa Promo.

Voici les affiches complètes des 1/16 de finale de la Coupe du Sénégal 2023/2024 :

– Casa Sports vs Génération Foot

– US Gorée vs CNEPS Excellence

– ASC HLM Dakar vs AJEL Rufisque

– Mbour PC vs RS Yoff

– AS Pikine vs Stade de Mbour

– ASC Wallidaan vs DUC

– Keur Madior FC vs Avenir Dakar

– Teungueth FC vs AS Bambey

– Haayo Agnam vs Jaraaf

– Les Férus de Foot vs Guelwaars Fatick

– JA Africa Foot vs Jeanne d’Arc

– Sandiara FC vs Dakar Sacré Coeur

– Africa Promo Foot vs Jamono Fatick

– AS Kaffrine vs Don Bosco

– AS Douanes vs Thiès FC

– Dial Diop SC vs Cayor Foot