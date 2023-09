Sima gives @RangersFC the lead ? The Senegalese forwards finds the back of the net with a fine placed finish ? #ViaplayCup | @spfl pic.twitter.com/oaQfj5QkEL

C’est d’abord la star des Lions de se distinguer en premier dans la semaine. En match de 16es de finale de la coupe du Roi des champions ce mardi, Al Nassr a corrigé (1-5) Al Okhdoud FC en déplacement. Sadio Mané a été le détonateur de ce succès prolifique en ouvrant le score sur penalty (15e, 0-1) avant que l’adversaire n’egalise (1-1) pour finalement sombrer. Ce mardi, ses jeunes frères et coéquipiers dans la tanière lui ont emboîté le pas, toujours en Coupes. En Angleterre dans le cadre de la League Cup, Nicolas Jackson resté muet depuis un bon moment avec les Blues malgré son statut de titulaire depuis le début de la saison, a permis à Chelsea de battre Brighton lors du 3e tour. Grâce à ce succès étriqué (1-0), les Blues se qualifient pour le tour suivant. Du coté des Îles britanniques, Abdallah Sima, buteur en championnat la journée passée, a récidivé par un doublé lors de la victoire (4-0) des Rangers de Glasgow face à Livingstone, en Scottish League Cup. L’international sénégalais est crédité de l’ouverture du score (10e) et du 3e but (85e). Enfin, pour le compte de la Super Ligi de Turquie dans le cadre d’un match retard de la 3e journée, Mbaye Niang a été décisif lors de la victoire d’Adana Demirspor sur Besiktas (4-2), après avoir mené par 4 buts à zéro. L’ancien Bordelais a marqué le 2e but des siens à la 17e minute. Avec ce succès, Mbaye Niang qui devient du coup le 3e meilleur buteur du championnat derrière Icardi (7) et Mame Baba Thiam (5), et son club Adana Demirspor (3e, 11 pts+5) montent sur le podium, derrière Galatasaray (1er, 16 pts) et Fenerbahçe (2e, 15 pts).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy