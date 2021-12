Le défunt a eu à diriger l’US Gorée des Abdallah Sahly, Salif Diallo Sicrates, qu’il amena en demi-finale de la Ligue des champions, battue par le Bilima du Zaïre d’un certain Mobati. Lamine Dieng fut entraîneur des Lions, après le fiasco de la CAN 2012 au Sénégal. Adepte du beau jeu, il conduisit les équipes du Jaraaf et de l’US Ouakam au sommet du football sénégalais. Formé à l’école allemande, il fut entraîneur au Gabon et en Afrique du Sud.

