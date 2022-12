Plus loin, sur le vieux continent, O Jogo y va de son, « pour l’éternité ». En Angleterre aussi, la mort de Pelé fait la Une des journaux. Le Daily Mail titre : « au revoir le plus grand », imité par le Daily Mirror dans son édition du jour : « le plus grand ». Chez les Transalpins aussi, l’homme aux 3 Coupes du monde a reçu de grands hommages. La Gazzetta dello Sport a fait une édition complète sur le Brésilien et sa carrière. « Il était une fois O Rei », titre le publication au papier rose. « O Rei est mort », réplique Corriere dello Sport. Même chose en Espagne, ou toute la presse a rendu hommage à l’homme de Mexico 70, As a fait dans l’originalité en mettant à l’honneur les pieds du génie brésilien, qui ont inscrit 1000 buts selon la légende.

