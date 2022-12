XALIMANEWS-Suite au décès du Roi Pelé, ce jeudi à l’âge de 82 ans, le monde du football lui a rendu un vibrant hommage.

La mort de la légende du football mondial, trois fois champion du monde avec le Brésil, a déclenché une incroyable vague d’hommages aux quatre coins du globe terrestre. Voici quelques compilations de différents hommages du milieu du football au Roi Pelé.

Le décès de l’homme aux 3 Coupes du monde, ce jeudi, a déclenché une incroyable vague d’hommages sur tout le globe terrestre.

D’abord, au pays de la Samba, qui l’a vu naitre et à qui il a rendu fier à travers ses exploits, son club de coeur, Santos le club fotmateur de Neymar aussi, lui a rendu un émouvant hommage.

Santos et la couronne du Roi Pelé, « l’Eternel« .

A la suite du club formateur du défunt, la Confédération brésilienne de Football (CBF), y est allé de son hommage. Les couleurs traditionnelles ont laissé place au noir et blanc. Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde.

En France, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, a publié un communiqué.

«Avec la disparition de Pelé, le football perd l’une de ses plus belles légendes, si ce n’est la plus belle. Comme toutes les légendes, le Roi semblait immortel. Il a fait rêver et continuait à faire des générations et des générations d’amateurs de notre sport. Qui n’a pas rêvé, enfant, d’être Pelé ? Avec son numéro 10, il a mis sa virtuosité technique, son audace, sa créativité au service de ses équipes et notamment celle du Brésil avec qui il a remporté trois Coupes du Monde. Pelé, c’était l’alliance de la beauté et de l’efficacité. Son talent et son palmarès resteront gravés à jamais dans nos mémoires. A sa famille, à ses proches et au peuple brésilien, j’adresse mes sincères condoléances et toute ma sympathie. Le roi restera le roi, pour toujours», s’est exprimé le coach des Tricolores.

Au Portugal, la légende portugaise, Cristiano Ronaldo, a eu des mots forts à l’endroit de « O Rei » : «Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d’Edson Arantes do Nascimento. Un simple « au revoir » à l’éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier embrasse actuellement. Une inspiration pour des millions de gens, une référence hier, aujourd’hui et pour toujours. L’amour que tu m’as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun d’entre nous amoureux du football. Repose en paix roi pelé ??????»

Chez le grand voisin et rival du Brésil, l’Argentine, Lionel Messi a publié un message bref, sobre comme à son habitude : « Reposez en paix, Pelé ».

En Scandinavie, la nouvelle pépite du football mondial, Erling Haaland, a publié un message qui résume l’oeuvre de Pelé : «Tout ce que vous voyez faire n’importe quel joueur, Pelé l’a fait en premier. RIP ????», a sobrement écrit le buteur norvégien de Manchester City en guise d’hommage.

Chez les Espagnols, Sergio Ramos du PSG, a réagi par ces mots : «Parler d’une légende ou d’un personnage historique est un euphémisme. Pour faire simple, #ORei est parti. Le football se souviendra toujours de vous. Reposez en paix, Pelé,»