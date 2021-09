Excepté le but contre le Cameroun qui fit se lever tout un stade de l’Amitié lors d’un match éliminatoire en Coupe d’Afrique (1-0), le 8 avril 2014 avec les Blues de Chelsea, il avait ainsi éliminé le PSG, son club de coeur pour le compte du quart de finale retour de la Ligue des champions en mettant le but du 2-0 à la 87e minute de jeu. Et quelques semaines plus tard, le 27 avril 2014, il avait traumatisé tous les supporters de Liverpool en sanctionnant d’un but la fameuse glissade de Steven Gerrard, empêchant en partie les Reds de décrocher le titre en Premier League.

