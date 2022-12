Ils sont des membres de la fédération sénégalaise de football qui réclament le départ de l’entraîneur national. Et cela en brandissant l’argument selon lequel celui ci n’aurait pas atteint un des objectifs qui lui ont été fixés. Le technicien a conduit l’équipe nationale du Sénégal au Qatar avec l’idée d’atteindre au minimum les quarts de finale et qui n’a pas pu se réaliser car éliminé par l’Angleterre en huitième de finale. Ils ne veulent plus du technicien de 46 ans sur le banc des Lions et le font savoir. «Aliou Cissé a atteint ses limites, tranchent les pourfendeurs du sélectionneur national, cités par nos confrères annoncent de Seneweb. Il n’a pas atteint l’objectif qui lui a été fixé durant le Mondial.» Autre remarque, il lui est reproché selon les sources de nos confrères le fait que l’ancien capitaine du Sénégal a tendance à convoquer des joueurs qu’il ne fera jamais jouer quoi qu’il arrive. Une manière sans doute de dire que le Aliou Cissé n’est pas « objectif » dans ses choix de joueurs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy