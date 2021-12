XALIMANEWS-Aberdeen FC, ancien club de Sir Alex Fergusson (1978-1986) avant que celui ci ne rallie Manchester United pour un bail de ving sept ans, à tenu à rendre hommage au coach qui lui a offert 3 titres de champion d’Ecosse, en érigeant un statut en son honneur.

Avant d’avoir fait l’histoire de Manchester United pendant près de 27 ans, l’ex-entraîneur Sir Alex Ferguson a d’abord fait ses preuves dans son pays natal. En effet, le mythique technicien écossais avait d’abord passé huit ans sur le banc d’Aberdeen entre 1978 et 1986, avec qui il a remporté trois fois le championnat national, brisant l’hégémonie des deux clubs de Glasgow, qui sont le Celtic et les Rangers.

Reconnaissant, le club d’Aberdeen FC a tenu à rendre hommage à son ancien coach faiseur de miracles, «la maquette de la statue qui commémorera la contribution exceptionnelle de Sir Alex à notre club», a déclaré le club sur ses réseaux sociaux. «Je suis ravi et honoré par cette reconnaissance de l’Aberdeen Football Club, où j’ai passé une partie fantastique et mémorable de ma carrière de manager» a ajouté Sir Fergusson dans le post de l’annonce.

