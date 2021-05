« Je n’ai jamais eu d’œil sur le téléphone. Mais quand on a partagé des moments avec l’équipe de France pendant plus de dix ans et qu’il y a une grande compétition, on garde un œil avisé… Je suis toujours à disposition si on a besoin de moi. Ce n’est pas quelques mois sur un autre continent qui ont changé le Blaise que l’on connaît. Je reste un soldat. Alors si on appelle le soldat Blaise, il sera là pour répondre présent… », a expliqué l’ancien milieu du PSG et de la Juventus, dans un entretien accordé à L’Équipe.

