Face à cette situation, on ne peut plus maladroite, la Fédération Française de Football, entend porter plainte. «À la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs».

