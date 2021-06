Dans ce classement établi par le très serieux hebdomadaire français France Football, le gardien international sénégalais récent vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues de Chelsea, y fait figure de titulaire. Le transfuge du Stade de Rennes mérite que quiconque à être inclus dans ce onze, tellement il a réalisé une année sportive très aboutie avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Recruté pour 25 M€ en provenance de Rennes, Mendy s’est tout de suite mis dans le bain au grand bonheur des supporters du club londonien, outrés par les prestations quelconques du gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. Après avoir conquis le public anglais avec en prime un trophée de FA Cup et une 4ème place en Premier League, le natif de Montivilliers en France, a mis l’Europe à ses pieds en remportant la Ligue des Champions, réalisant 9 clean-sheets, égalant Canizares avec Valence et Keylor Navas avec le Real de Madrid. Il devient du coup, le deuxième gardien africain à remporter la coupe aux grandes oreilles après un certain Bruce Grobelaar avec Liverpool en 1984 face à la Roma de Cerezo, Bruno Conti et Pruzzo. Edouard Mendy serait le favori naturel au titre de joueur africain de l’année.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy