XALIMANEWS-Ce vendredi, au siège de la Fédération sénégalaise de football, sis sur la VDN, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé va dévoiler sa liste, pour les 2 premières journées des Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui se jouera en Côte d’Ivoire.

Plus de 3 mois après le premier sacre historique du Sénégal en CAN lors de l’édition 2022 au Cameroun, Aliou Cissé et ses protégés vont se projeter sur les éliminatoires de la prochaine grande messe du football africain, prévue en 2023 en Cote d’Ivoire. Deux sorties qui vont suivre la double confrontation Senegal/Égypte, de mars, qui a vu les Lions décrocher leur qualification pour Qatar 2022.

Pour cette prochaine liste tant attendue et comptant pour les 2 premières journées des Éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin au stade abdoulaye Wade (7 juin) et le Rwanda à Kigali (10 juin), de nouvelles têtes sont pressenties. Après la convocation de Boubacar Kamara qui était pressenti dans cette liste, par Didier Deschamps chez les Bleus, Aliou Cissé devrait se rabattre sur le latéral gauche germano-sénégalais de l’AS Monaco Ismail Jakobs. Ce dernier pourrait palier le forfait de Saliou Ciss qui se dessine. Aussi Moussa Niakhaté le capitaine du club allemand de Mayence (D1) pourrait être appelé, ainsi que Ilman Ndiaye de Sheffield United, qui faisait un appel du pied à Aiou Cissé dans un entretien accordé à Goal. «Mon objectif c’est déjà la Coupe du monde avec le Sénégal et après individuellement le Ballon d’Or. Depuis tout petit je me dis que je vais gagner la Coupe du monde avec le Sénégal. J’ai toujours aimé le Sénégal», avait soutenu le joueur de Sheffield United, avant d’ajouter : «Dans 10 ans, je me vois parmi les meilleurs joueurs du monde et dans l’un des meilleurs clubs du monde.» On ne peut pas dire qu’il manque manque de confiance en soi.

ADVERTISEMENT

Donc, on attend avec impatience la liste qui sera dévoilée ce vendredi par coach Aliou Cissé, le premier technicien sénégalais a avoir remporté le graal continental, enchaînant 2 finales de CAN (2019-2022) et 2 participations au Mondial (2018-2022).