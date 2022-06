En réussissant un triplé ce samedi 4 juin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio face au Bénin (3-1) en Éliminatoires de la CAN 2023, Mané a égalé puis doublé Henry Camara l’ancien recordman (31 buts). En 88 sélections, l’attaquant qui a fêté ses 10 ans en Équipe nationale cette année, agrandit un peu plus sa légende avec les Lions. Sadio Mané, que tout un peuple adule, verra son nom gravé dans l’histoire du football sénégalais et dans la mémoire collective des Sénégalais, tellement ce garçon mérite la reconnaissance de toute une nation, du fait de son talent, son humilité, sa modestie, et sa sociabilité. A ce rythme, l’ancien joueur de Metz, passé par Red Bull Salzbourg (Autriche) et Southampton (Angleterre), va empiler d’autres buts pour agrandir son capital buts avec la sélection..

L’enfant de Bambali (village du Sud du Sénégal, est entrain de réussir une grosse année 2022, ponctuée de beaucoup de faits d’armes. Excepté la deuxième place acquise en Premier League derrière City et malgré la finale de Ligue des Champions perdue devant le Real de Madrid, tout réussit au référent technique des Lions Sadio Mané qui est crédité de la CAN 2022 remportée par son pays en plus du titre de MVP de la compétition sans oublier les 2 Coupes nationales remportées en Angleterre. Et pour couronner le tout, celui qui est formé à l’Académie Génération Foot de Dakar s’est fendu du record de meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Sénégal.

