Après avoir raté la participation à la CAN 2022 au Cameroun et échoué dans la foulée aux Barrages de la qualification pour le Mondial du Qatar, la sélection de la République Démocratique du Congo est mal embarquée dans les Éliminatoires de la CAN 2023. Logés dans la poule I, en compagnie de la Mauritanie, du Gabon et du Soudan, les Léopards ont essuyé 2 défaites en autant de sorties. D’abord à domicile contre les Panthères du Gabon le 4 juin (0-1), ensuite quatre jours plus tard, à Khartoum face aux Crocodiles du Nil (2-1), pour occuper la dernière place du groupe. Une situation qui a poussé le Ministère des Sports et des Loisirs de la RDC d’informer le sélectionneur argentin Hector Cuper, en poste chez les Léopards depuis mai 2021, de sa volonté de résilier son contrat.

