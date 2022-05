Le Maroc vient d’annoncer sa liste pour les trois rencontres à venir de la sélection, face aux Etats-Unis en amical et contre l’Afrique du Sud et le Liberia dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Alors que les supporters des Lions de l’Atlas espéraient voir les retours de Noussair Mazraoui et d’Hakim Ziyech, seul le premier a été rappelé. Ecarté de la sélection à la suite d’une brouille avec son sélectionneur Vahid Halilodzic, le nouveau latéral droit du Bayern Munich, Noussair Mazraoui a été rappelé dans le groupe, tout comme le marseillais Amine Harit et l’ancien joueur de QPR, évoluant à Benfica depuis 2015, Adel Taarabt. Quand au Blue de Chelsea Hakim Ziyech, il figure toujours abonné absent.

