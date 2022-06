Avec 3 points, le Sénégal occupe le fauteuil de la poule L, devant le Rwanda et le Mozambique (1 pt), le Bénin reste bon dernier avec 0 point. Dans ce match de la 2ème journée qui va se jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et qui était initialement prévu à Kigali, c’est la sélection du Rwanda qui reçoit. La dernière rencontre entre les 2 sélections remonte au 28 mai 2016 à Kigali en match amical, et ce jour là, le Sénégal s’etait imposé (0-2). Pour cette opposition de ce mardi 7 juin 2022, les Amavubu (Guêpes) auront fort à faire face à l’armada offensive des Lions dont le porte drapeau est Sadio Mané le MVP de la dernière CAN, auteur d’un triplé retentissant face aux Ecureuils, son premier avec la sélection du Sénégal. Les champions d’Afrique, qui ironie du sort vont jouer devant leur public pour un match à l’extérieur, voudront enchaîner par un second succès de rang et justifier leur rang de champions d’Afrique, Sur le papier, Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont de loin, supérieurs à leurs adversaires, mais, les partenaires de Manzi et Nishimwe vont jouer crânement leurs chances. Dans leur bon jour, les protégés d’Aliou Cissé devraient s’imposer sans coup férir.

