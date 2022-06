Après avoir salué l’assistance, en particulier les journalistes, béninois tout comme sénégalais, présents dans la salle, coach Aliou Cissé déclare d’emblée, « Je suis satisfait pour le moral, c’est très important pour la confiance aussi. Ça donne un sens aussi à notre travail. » L’homme aux dreadlocks de renchérir en évoquant la crainte de ces rencontres disputées au terme des championnats, au moment où les joueurs arrivent émoussés. « Ce fut effectivement un match difficile dans la préparation et j’ai eu à le dire dans la semaine. C’est des matchs de fin de saison, les joueurs arrivent fatigués. Donc on peut être que satisfait de ces 3 points là, il faut récupérer. Le contenu n’a pas été mauvais, on aurait pu être beaucoup plus efficace devant le but, chose qu’on a pas fait. »

