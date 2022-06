Interpellé par un journaliste pour savoir ce qui n’a pas marché par rapport à son dispositif, le coach beninois a lâché d’abord, « Félicitations au coach et à l’équipe sénégalaise. Je pense que c’est avec l’équipe championne d’Afrique qu’on a joué contre nous aujourd’hui, et ils nous ont montré vraiment ce qu’une équipe championne d’Afrique devrait montrer à une autre équipe. Donc voilà, on a essayé de mettre notre système en place, ce qui n’a pas marché. » Et Moussa Latoundji d’ajouter, en reconnaissant la valeur des Lions. « Et quand on joue contre des équipes vraiment au top niveau et qui ont des joueurs de classe mondiale, il y’a des choses qu’on ne fait. Donc on n’était pas présent dans le match. »

