« Je pense que ma déclaration a déjà fait le tour du monde alors c’est le lieu de dire que je suis encore sous contrat avec Liverpool et c’est un club que je respecte beaucoup. Maintenant comme j’ai dit on verra ce qui va se passer », a d’emblée declaré le natif de Bambaly en revenant sur ses propos de la veille. L’ancien joueur de Metz de répondre à la question par rapport à sa preference entre le Bayern et le Barça. « Les deux équipes sont pas mal. Mon équipe de cœur c’est Marseille », a déclaré Sadio Mané en zone mixte. L’international sénégalais qui a disputé cette saison 51 matches avec les Reds, pour 23 buts et 5 passes décisives.

