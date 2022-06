XALIMANEWS-Ce samedi sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal vont recevoir les Écureuils du Bénin dans le cadre de la première journée des Éliminatoires de la CAN 2023. En costumes de champions d’Afrique, la bande à capitaine Kalidou Koulibaly doit réussir son entrée face aux partenaires de Mickël Poté, pour surtout bien lancer sa campagne et faire honneur à son rang.

Quatre mois après son sacre historique au Cameroun lors de la CAN 2022 et moins de 3 mois après sa qualification pour le Mondial du Qatar, le Sénégal va renouer avec les réalités africaines lors des 2 premières journées des Éliminatoires de la CAN 2023 de la Côte d’Ivoire. Pour cette retrouvaille avec le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio subitement devenu chaudron lors de leur première sortie officielle face aux Pharaons d’Égypte lors du match retour des Barrages de Coupe du Monde, les Lions vont recevoir les Écureuils du Bénin.

L’e Bénin est un adversaire qui réussit souvent au Sénégal, et la dernière confrontation entre Lions et Écureuils fut lors de la CAN 2019 en Égypte. Opposées en quarts de finale, les 2 sélections s’étaient livrées une farouche bataille, au cours de laquelle, Sadio Mané et sa bande avaient eu gain de cause sur un score étriqué (1-0). Le Sénégal finit par rejoindre la finale après avoir disposé de la Tunisie en demies (1-0) pour s’incliner devant le champion en titre l’Algérie. Aureolés de leur titre de champion en titre récemment remporté lors d’une Coupe d’Afrique des Nations où leurs adversaires beninois étaient absents, les protégés d’Aliou Cissé en costumes de Rois d’Afrique, doivent s’imposer lors de cette opposition face aux poulains de Moussa Latoundji.

Le groupe beninois, composé de cadres comme Mickaël Poté, Olivier Verdon, Cebio Soukou, pour ne citer que les plus expérimentés, mérite d’être prix très au sérieux malgré le fait que les champions d’Afrique dispose d’un groupe plus étoffé qualitativement. En atteste, la dernière confrontation datée du 10 juillet 2019 entre Sénégalais et Beninois, en quarts de CAN égyptienne, où le Sénégal avait bavé avant de finalement remporter la mise sur une réalisation de Gana Gueye sur service de Mané (70e). Le champion d’Afrique doit justifier son rang devant un ambitieux qui rêve de bousculer l’ordre établi.

Avec presque le même groupe de la CAN victorieuse au Cameroun, enrichi du retour de Youssouf Sabaly depuis les Barrages qualificatifs du Mondial et dernièrement des nouveaux comme Alpha Diounkou, Ilman Ndiaye et Demba Seck, Aliou Cissé a sous la main de quoi concocter un cocktail détonant. A 5 mois du Mondial 2022, ce premier des 2 matchs Éliminatoires qui vont être disputés en l’espace de 4 jours, doit servir de préparation pour l’Asie d’où une bonne production qui peut donner aux fans, des raisons de plus d’espérer d’autres lendemains fructueux.