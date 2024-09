Football-Éliminatoires CAN 2025/Poule L/Sénégal-Burkina Faso : les Lions affichent complet avant le choc face au Étalons ce vendredi au stade Abdoulaye Wade

XALIMANEWS-Au moment où les éliminatoires de la CAN 2025 commencent, les Lions de la Téranga sont rassemblés et prêts à affronter les adversaires.

Le Sénégal dispose maintenant de tous ses joueurs pour affronter le Burkina Faso demain, vendredi, à 19h au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, sous la direction d’Aliou Cissé.

À seulement quelques heures du début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’équipe nationale du Sénégal, surnommée les Lions de la Téranga, affiche désormais un effectif au grand complet. Tous les joueurs convoqués sont présents et prêts à relever le défi. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, peut enfin compter sur l’intégralité de ses joueurs pour affronter le Burkina Faso, un adversaire redoutable, ce vendredi à 19 heures. Le match se déroulera dans le cadre prestigieux du Stade Abdoulaye Wade, situé à Diamniadio, une enceinte moderne qui sera le théâtre de cette rencontre cruciale.

L’assemblage du groupe s’est fait de manière progressive. En effet, les 26 joueurs convoqués ne se sont pas retrouvés en une seule fois. Lundi dernier, lors de la première séance d’entraînement, seulement 12 joueurs étaient présents, la plupart des autres étant encore en transit en raison de leurs engagements en club ou de leurs déplacements internationaux. Ce n’est que dans la soirée suivante que l’ensemble de l’effectif a finalement rejoint la Tanière, symbole de l’unité retrouvée de cette sélection.

Avec si peu de jours pour se préparer avant le premier choc face aux Étalons du Burkina Faso, l’équipe technique dirigée par Aliou Cissé a dû optimiser chaque minute de travail. Ils ont fait le choix stratégique de tenir des entraînements à huis clos, loin des regards indiscrets et de la pression médiatique. Cette approche a pour objectif de maintenir la concentration des joueurs au maximum, en créant une atmosphère d’intimité et de cohésion au sein du groupe. Les séances à huis clos permettent également de se concentrer sur les derniers ajustements tactiques, indispensables pour contrer le jeu physique et dynamique des Burkinabés.

Le premier match contre le Burkina Faso sera un véritable test pour cette équipe sénégalaise qui se prépare également pour un second défi : affronter le Burundi, lors d’une autre rencontre cruciale prévue le 9 septembre au Malawi. Ce match à venir fait partie de la stratégie globale du Sénégal pour obtenir une qualification rapide et sans encombre pour la CAN 2025.





