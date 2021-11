Aliou Cissé a publié ce vendredi, sa dernière liste pour les 2 dernières journées des Éliminatoires de la Coupe du Monde Qatari de 2022. Premier du groupe H, et la qualification pour le dernier tour qualificatif en poche, le sélectionneur des Lions peut se permettre une revue d’effectifs lors de ces 2 dernières journées tout en essayant de faire carton plein et conserver son invincibilité, vu l’énorme potentiel dont dispose la Tanière. Dans l’optique du dernier tour et des autres échéances qui se profilent, la direction technique nationale a pioché Pape Alassane Gueye le milieu de terrain de l’OM. Un profil qui peut bien convenir dans l’entre-jeu sénégalais pourtant bien pourvu. L’Olympien fait partie de la nouvelle liste des Lions et pourrait étrenner ses premières sélections lors de ces rencontres face au Togo (11 nov à Lomé) et le Congo (14 nov à Thiès). Sinon, il n’y a pas trop de changements, à part l’absence de Diao Baldé Keita, qui est opéré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy