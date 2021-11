Physique, avec une bonne taille, bon rémiseur, bon de la tête, l’ancien Messin qui n’est pas piètre dribbleur, a un gros volume de jeu comme attaquant. Avec une belle accélération doublée d’une bonne endurance, l’un des seconds meilleurs buteurs de la Ligue 1 française avec 7 buts, derrière Jonathan David le Lillois (8 buts), est un tueur né. Opportuniste à souhait, le Thiessois est doté d’un bon sens de l’anticipation. Renard des surfaces, Diallo a marqué 6 de ses 7 buts en championnat, à l’intérieur de la surface. Responsabilité, celui qui avait failli filer à Tottenham sous Mourinho n’y eut été un désaccord entre dirigeants Spurs et Grenats avant ?e rejoindre le Racing de Strasbourg, peut valoir autant de satisfactions à l’équipe nationale sénégalaise, dans l’optique des échéances futures (Barrages de mars et CAN 2021). Son chef d’œuvre de lob pour le nul de ce soir, atteste de sa subtilité. Avec Habib Diallo, Aliou Cissé possède un attaquant racé, de la trempe des plus grands goleadors africains, pourvu qu’il soit beaucoup plus valorisé.

