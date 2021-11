XALIMANEWS-Dans le cadre de la 5ème et avant dernière journée des Éliminatoires de la Coupe du monde de la zone Afrique et pour le compte de la poule H, le Sénégal a été en echec par le Togo (1-1). Au termed’un match où les Lions ont perdu sur blessure leur référent technique Sadio Mané, avant d’arracher in-extremis (1-1) le nul à bout du temps additionnel par Habib Diallo, conservant leur invincibilité de 31 matchs sans défaite.

Les Togolais peuvent s’en mordre les doigts, eux qui avaient la possibilité de mettre fin à l’invincibilité des Lions de la Teranga, avant de se faire rejoindre au score, au bout du bout du temps additionnel (1-1). Dès l’entame de ce match, les coéquipiers de Djené Dakonan le défenseur de Getafe et d’Alexis Romao l’ancien Olympien, deux solides gaillards qui faisaient office de cadres dans le onze des Eperviers, faisaient montre d’un vrai engagement en secouant la défense sénégalaise articulée autour du solide Koulibaly et d’Édouard Mendy. Mais, la première mèche est pour les Visiteurs. Ismaila Sarr, lancé par Famara Diedhiou côté droit sur un décalage de Bouna Sarr, rate l’occasion d’ouvrir la marque en frappant sur le gardien alors qu’une petite pichenette s’imposait (4e). Le match est lancé. Les Eperviers s’essayent sur une frappe lointaine mais Mendy capte la balle (7e). Trois minutes plus tard, sur une action à 3 (Mané-Bouna-Krepin), ce dernier voit son tir passé à côté. Les deux équipes font preuve de beaucoup d’engagement, avec beaucoup de solidité de part et d’autre, dans ce début de match. Coup sur coup (11e et 12e), les Togolais obtiennent 2 corners qui ne donnent rien. Les Lions, commencent à prendre le jeu à leurs comptes et depuis le côté droit, par Bouna et Krepin, perturbent l’arrière garde adverse. Après 20 minutes de jeu, la pluie s’invite au début et le jeu s’en trouve impacté. Blessé, Sadio Mané quitte les siens remplacé par Boulaye Dia (28e). Les Locaux, énergiques et déterminés, font preuve d’une belle volonté et sur un tir lointain, essayent de tromper le dernier rempart des Lions. Le premier carton jaune est pour Alexis Romao (38e), pour une faute sur Ismaila Sarr, qui de par sa vélocité, faisait des misères à la défense des Eperviers. Alors qu’on s’açheminait vers un nul vierge à la mi-temps, le Togo ouvre le score à la 45e minute sur un contre son camp de Pape Abdou Cissé, de la tête sur un corner (45e, 1-0). Les Locaux vont à la pause avec cet avantage étriqué.

De retour de vestiaires, Boulaye Dia se signale, mais son tir passe à côté (48e). Krepin l’imite deux minutes plus tard, mais sa frappe ne fait pas mouche. Les protégés de Duarte semblent plus saignants que ceux d’Aliou Cissé, orphelins de Sadio Mané leur leader technique. Kalidou Koulibaly a du intervenir pour stopper une velléité adverse (52e). Double changement togolais (60e), dix minutes plus tard, Cissé fit entrer Nampalys et Bamba Dieng aux places de Famara et Aliou Ciss. Ces deux entrants essayent d’apporter un plus aux Lions. Le Marseillais par son explosivité et l’Anglais par sa clairvoyance. Bamba Dieng y va de sa tête sur un corner, mais sa frappe passe au dessus. Sans être clinquants, les Lions sortent de leur torpeur, et Habib Diallo fait son entrée dans la pelouse pour booster ses coéquipiers (74e). Dès son entrée, le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 francaise, de par ses appels et son activité, combiné à l’explosivité du jeune Dieng, permet à la formation sénégalaise de s’approcher davantage de la cage togolaise. Et alors que le Togo s’apprêtait à crier victoire, pensant mettre fin à l’invincibilité des Lions, le nouvel entrant sénégalais d’un lob astucieux et millimétré, arrache le nul, au grand dam du public togolais (90+3). Le Sénégal, en caractère, en solidarité, en force mentale, n’a pas rompu après avoir courbé. Comme lors d’un certain match face à l’Eswatini, au Stade Lat Dior de Thiès, la bande à Gana Gueye a fait montre d’une grosse force physique pour recoller au score. Du coup, le Sénégal cale pour la première fois après 4 succès de rang, mais reste Leader avec 13 points tout en restant imbattable depuis 31 matchs éliminatoires. Gana Gueye et ses partenaires peuvent terminer en apothéose lors de l’ultime journée, ce dimanche, face à la Namibie à Thiès. En attendant les Barrages de Mars.