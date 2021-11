XALIMANEWS-Ce mardi, à l’issue des derniers matchs des phases de poules, on connaîtra les noms des 4 derniers qualifiés pour les Barrages du mois de Mars. Des oppositions sulfureuses vont se jouer, entre Fennecs et Étalons, Super Eagles et Requins, Lions Indomptables et Éléphants, et un duel à distance entre Aigles de Carthage, Equato-guinéens et Chipolopolos.

Ca y est, on arrive au terme de ces Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, dans la zone Afrique, et les 4 derniers tickets seront distribués ce soir, à l’issue des matchs restants à jouer. Il y’aura 3 finales à jouer et un duel à distance à 3.

Tout d’abord, dans la poule A, l’Algérie premier de sa poule avec 13 points va recevoir le Burkina Faso deuxième, comptant 11 points. Les Fennecs n’auront besoin que d’un nul pour s’octroyer l’unique ticket de la poule, par contre, les Étalons devraient impérativement gagner, sinon adieu à une possible participation au Mondial qatari. Dans le groupe B, la Tunisie (1e, 10 pts) aura besoin d’une victoire à domicile face à la Zambie (3e, 7 pts) pour valider sa qualification, un faux pas devrait profiter à la Guinée Équatoriale si elle s’impose en Mauritanie. Les Zambiens, par contre, ont d’infimes chances pour se qualifier, car il faudrait qu’ils s’imposent par 6 buts d’écart à Tunis, combiné à une défaite des Equato-guinéens en déplacement, ce qui paraît improbable. Dans la poule C, le Nigéria (1e, 12 pts), en position favorable, va recevoir son dauphin le Cap-Vert (2e, -0 pts). Un nul qualifierait les Super Eagles, là où les Requins doivent absolument s’imposer pour coiffer au poteau leurs hotes du jour. Enfin, à Yaoundé, c’est le gros choc entre les Indomptables Lions et les Éléphants, pour s’adjuger le billet du groupe D. Vainqueur à l’aller à Abidjan (2-1), la Côte d’Ivoire (1e, 13 pts) qui a obtenu 4 victoires et 1 nul et ayant infligé au Cameroun (2e, 12 pts) sa seule défaite, va avoir une opposition farouche face aux partenaires de Toto-Ekambi, Bassogog et Choupo Moting, pour le duel majuscule de cette dernière journée. Un nul suffirait aux partenaires de Sébastien Haller, Jean Michel Seri et Kessié. Cependant, cela ne vas pas être une partie de sinécure pour les joueurs venus du côté de la Lagune Ebrié, les Locaux voudront laver l’affront du match aller, et du coup, s’emparer du ticket qualificatif pour les Barrages.