XALIMANEWS-Les matchs de la 6e journées des poules G et H joués ce dimanche, ont délivré les 5e et 6e tickets qualificatifs pour les Barrages de la zone Afrique. Les 2 dauphins, le Ghana et la RD Congo, ont renversé les leaders de leurs groupes avant cette dernière journée, l’Afrique du Sud (1-0) et le Bénin (2-0), pour s’adjuger les tickets de leurs poules respectives.

