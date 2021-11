XALIMANEWS-Ce dimanche, au Stade Lat Dior de Thiès, les Lions du Sénégal, déjà qualifiés pour les Barrages de mars du Mondial qatari de la zone Afrique, vont jouer leur 6e match de la poule H face au Congo. Après avoir frôlé la défaite à Lomé devant le Togo égalisant in-extremis (1-1), Gana Gueye et partenaires devraient pouvoir terminer leur bel parcours à domicile face aux Diables Rouges, en se faisant plaisir et prolonger leur longue série d’invincibilité.

Trois jours après avoir frôlé sa première défaite en matchs éliminatoires face au Togo (1-1), arrachant un nul heureux dans les ultimes minutes du temps additionnel par Habib Diallo (90e+3), l’équipe nationale du Sénégal va recevoir le Congo au stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche, pour l’ultime journée du groupe H. Un match où les Lions auront l’occasion de faire plaisir aux supporters en livrant un match abouti pour faire dissiper les doutes, et du coup, prolonger leur invincibilité en matchs éliminatoires qui date de plus de 6 ans. A Lomé, au Stade de Kegué, les partenaires de Koulibaly Kalidou, qui avaient perdu Sadio Mané à l’heure de jeu, sorti sur blessure, avaient toutes les peines du monde pour contenir voire dominer une accrocheuse et déterminée équipe togolaise. Il a fallu une grosse force mentale, pour arracher l’égalisation au bout du temps additionnel (90e+3), évitant une défaite qui aurait gâché leur bel parcours qui était ponctué de 4 victoires de rang avant cette 5ème journée. A défaut de sans faute, la Tanière a conservé son invincibilité, donc faute de grives on peut se contenter de merles.

Pour ce match de dimanche au stade Lat Dior de Thiès, comptant pour la dernière journée de la poule H, les Lions ont l’occasion de se faire pardonner par l’exigeant public sénégalais, qui tarde à voir du panache dans le jeu produit par la bande à Édouard Mendy. Certes, les résultats plaident en faveur d’Aliou Cissé le sélectionneur national, mais le contenu proposé doit comporter plus d’allant, offensif comme défensif. Il faut réunir les bons ingrédients face aux Diables Rouges du Congo. Le potentiel est là, en qualité tout comme en quantité, et il y’a de quoi concocter un bon cocktail, détonant. Face au Eperviers, l’équipe sénégalaise était assez timorée, après avoir donné l’impression de prendre le jeu à son compte, la blessure de Sadio est intervenue et l’équipe n’est plus devenue la même. Un être manque et tout fut dépeuplé. Faut gérer les émotions de côté et faire preuve d’esprit compétiteur. La réaction d’ensemble pour arracher l’egalisation est à saluer, car on a senti beaucoup plus de cœur et beaucoup d’engagement. Il y’a eu un caractère d’urgence de la part des protégés de Cissé. Dans ce match face aux Congolais, sans enjeu majeur pour les Lions, il faut beaucoup plus de construction, que les joueurs majeurs fassent leur match pour que l’équipe puisse flamber. Le public a besoin d’une équipe transfiguré ce dimanche. Le coach doit oser et mettre un dispositif beaucoup plus créatif. Pourquoi pas des choix forts qui peuvent créer beaucoup d’émulation et hausser le niveau de l’équipe. Pape Gueye, le Neo-Lion, pourrait faire ses débuts avec les Lions, ce dimanche. La participation de Mané pour le match face au Congo, est incertaine.

L’adversaire, le Congo (4e, 3 pts) qui compte 3 nuls et 2 défaites, voudrait réaliser un hold-up, lui qui va jouer sans pression. Tenu en échec par la Namibie (1-1), les Diables Rouges comptent remporter leur premier succès face aux Gaindés, mais ce sera tout sauf une partie de sinécure.

Dans l’autre match du groupe qui se jouera le lundi, la Namibie (3e, 5 pts) va recevoir le Togo (2e, 5 pts).