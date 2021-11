XALIMANEWS-Le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé, a donné la composition du onze qui va démarrer contre le Congo, pour ce match comptant pour la 6ème et dernière journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique. Le Sénégal est premier de son groupe et est déjà qualifié pour le Barrages du mois de mars. Dans ce onze de départ, Habib Diallo le sauveur face au Togo (1-1) et Nampalys Mendy, sont titulaires, Kouyaté l’habituel titulaire au milieu et Pape Gueye démarrent sur le banc.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy