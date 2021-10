A Yaoundé, les Lions Indomptables, qui sortaient d’une victoire face au Malawi (2-0) et d’un revers à Abidjan (2-1), se sont relancés cet après midi de vendredi, face aux Mozalbicains battus sur la marque de 3 buts à 1. Éric Choupo Moting double buteur (28e et 51e) et Toko Ekambi (63e) ont été les buteurs camerounais. Le Mozambique, qui a vu rouge par Muzé (88e) avait auparavant réduit le score par Cipriano Catamo (80e). Le Cameroun (2e, 6 pts) comptent 2 victoires et une défaite en 3 matchs et devra jouer la « finale » du groupe le dimanche 14 novembre 2021 à Yaoundé face à la Côte d’Ivoire.

