XALIMANEWS-Ce mardi au Stade Massamba Debat de Brazzaville, dans le cadre de la 2e journée des Éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique, le Sénégal a disposé du Congo (1-3) et engrangé sa deuxième victoire en autant de sortie. Du coup, les partenaires de Sadio Mané, buteur du 3e but, reprennent la première place du groupe qui était détenue provisoirement par la Namibie.

Au Stade Massamba Debat de Brazzaville, ce mardi, les Diables Rouges qui avaient réussi un nul flatteur en Namibie (1-1) lors de la première journée recevaient les Lions du Sénégal vainqueurs du Togo à Dakar (2-0), il y’a 6 jours. Pour les Locaux, il fallait gagner pour ne pas se faire distancer et compromettre leurs chances dans cette poule, alors que les Visiteurs voudraient faire le plein après 2 journées. Le décor était planté.

Des l’entame du match, Ismaila Sarr se fait sécher par la défense togolaise (2e), heureusement il y eut plus de peur que de mal mais les Congolais donnent un signal fort aux Sénégalais. Et pour montrer leur détermination à se payer les Lions, les Diables Rouges loupent une énorme occasion (9e), leur attaquant rate son face à face avec Édouard Mendy. Le Sénégal est averti. A la 11e minute, les sénégalais obtiennent un coup franc qui donne rien et voient jaune par Fode Ballo Touré (12e). Les Lions montent d’un cran et obtiennent leur première occasion par Boulaye Dia qui bute sur le gardien Mafoumbi, (21e), égalité sur les occasions. Le Congo presse haut mais le Sénégal joue mieux et parvient à trouver l’ouverture par l’attaquant de Villareal, qui lancé par Kalidou Koulibaly va tromper le portier adverse (26e, 0-1). Les Lions sont devant. Sadio Mané et le buteur se trouvent des affinités et les vice-champions d’Afrique assiègent le camp de l’adversaire. Les Diables Rouges tentent de réagir. A la 37e minute, Mané reçoit un jaune pour contestation, mais une minute plus tard, Boulaye Dia, de nouveau, manque de doubler la mise en trouvant le gardien sur une passe du joueur de Liverpool. Le gardien sénégalais Édouard Mendy n’a pas beaucoup de boulot à faire malgré les velléités congolaises, mais va encaisser un but sur un penalty litigieux de Mboussy (44e, 1-1), après un accrochage entre Ibrahima Mbaye et un joueur congolais. La mi-temps intervint sur ce score de parité.

Dès leur retour sur la pelouse, les Diables Rouges pressent haut, et à la 50e minutes il font monter la pression avec un puissant tir qui rebondit avant de sortir près du poteau gauche d’Édouard Mendy. Les blancs entament mieux cette seconde période et essaient de camper le jeu dans la moitié de terrain sénégalais. Fodé Ballo Touré et Abdallah Sima sortent pour krepin et Saliou Ciss. Ce dernier se signale d’entrée mais son centre est repoussé par une tête adverse. Mais les joueurs locaux jouent bien, opposent une belle résistance à l’image de Kakuta et Merveille et parviennent à se créer une occasion qui passe à côté des buts sénégalais. La réaction sénégalaise vient de Sadio Mané, qui est fauché à l’entrée de la surface. Le coup franc est mal négocié. Double changement côté congolais et sénégalais, Chipotage rempkace Merveille et Famara Diedhiou prend la place du buteur Boulaye Dia. Le match se débride et le pensionnaire d’Anfield, en bon patron, slalome dans la défense du Congo et alerte Famara Diedhiou qui tire sur le gardien (77e). Mais après un double corner pour les Lions, Saliou Ciss, depuis son côté gauche, adresse un précieux centre en retrait pour Ismaila Sarr qui ne fit pas prier pour donner l’avantage à ses partenaires (83e, 1-2). Résignés, les Congolais vont concéder un penalty après que Sadio Mané plus prompt que le gardien fit fauché par ce dernier. Le natif de Bambaly aggrave le score et sécurise la victoire des Lions (1-3). Le Sénégal a pris son temps, avant de s’imposer face au Congo pour une victoire qui lui permet de s’emparer seul de la tête de la poule H, avec 6 points devant la Namibie (2e, 4 pts), vainqueur du Togo, ce lundi à Lomé.

Résultats 2ème journée poule H

Togo/Namibie 0-1

Congo/Sénégal 1-3