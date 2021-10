XALIMANEWS-Opposé à son dauphin la Namibie, ce samedi au stade Lat Dior de Thiès dans le cadre de la 3e journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal a remporté la partie pour son troisième succès d’affilée et repousse son malheureux adversaire à 5 points. Mission accomplie pour Sadio et Gana, buteurs cet après-midi.

En recevant la Namibie, cet apres-midi à Thiès, dans le cadre de la 3e journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique, le Sénégal leader avec 6 points, deux de plus que son adversaire, pouvait reléguer ce dernier à 5 points avant d’aller lui rendre visite ce mardi 12 octobre à Johanesbourg pour le match retour (4e journée). Ce match marquait les débuts de Bouna Sarr titularisé sur le côté droit, avec les Lions du Sénégal. Ces derniers se présentaient dans la configuration suivante : Édouard Mendy, Saliou Ciss, Abdou Diallo, Koulibaly, Bouna Sarr, Gana Gueye, Kouyaté, Krepin, Sadio Mané, Ismaila Sarr et Famara Diedhiou.

L’entame du match va faciliter les choses pour les protégés d’Aliou Cissé. On jouait la 10e minute, lorsque Gana Gueye conclut un joli mouvement à trois, avec Krepin et Mané. Les Lions expéditifs, ratent de corser l’addition dans la foulée par Mané, qui voit son talonnade repoussé après un centre de Krepin (18e). Très en jambe, le joueur de Liverpool hérite d’un ballon dans la surface, contrôle et bute sur le portier adverse (23e). Les Locaux sont dans leur temps fort, mais la réplique namibienne ne va pas tarder, Shalulile s’échappe côté gauche et délivre un très bon centre à son partenaire, seul devant les buts, mais celui çi tombe au moment de réceptionner l’offrande, plus de peur que de mal (27e). Kouyaté et et ses compères règnent dans l’entre-jeu. Le Villan lance Famara Diedhiou qui dévie son tir dans le petit filet (30e), le deuxième but se rapproche. Les Brave Warriors commencent à sortir la tête de l’eau et titillent la défense sénégalaise, guidés par le remuant Shalulile. Alors qu’on notait un semblant de révolte adverse, les Lions vont doubler la mise par Famara Diedhiou d’une tête plongeante après un joli travail d’Ismaila Sarr depuis le côté gauche, qui délivre un centre parfait. Le Sénégal écuries son avance et va à la mi-temps rassuré.

Revenus des vestiaires, les Lions vont manquer l’opportunité de tripler la mise par Famara Diedhiou qui enlève trop son tir (47e). Mais, huit minutes plus tard, arrive l’action du match, Sadio Mané dribble un Warrior, petit point entre les jambes sur un deuxième, un autre dribble sur un troisième adversaire et ajusté l’excellent portier namibien. Du grand art, un but de Maestro, le 26e but de l’enfant de Bambali en sélection, qui se rapproche du record d’Henri Camara (30 buts). A la 68e minute, le Sénégal opère un double changement, Habib Diallo et Nampalys remplacent Famara et Kouyaté. Dormant sur leurs lauriers, et combiné à une baisse de régime de Gana Gueye, les Vice-champions d’Afrique se font peur, d’abord, en voyant l’adversaire revenir à 3 buts à 1 par Kamatuka (76e, 3-1), ensuite sur 2 autres actions où les Namibiens auraient mérité de secouer encore les filets surtout sur une bourde d’Édouard Mendy, mais heureusement que Diao Baldé qui avait remplacé le second buteur du match, servi sur un plateau par Sadio Mané porta l’estocade aux Rouges (84e, 4-1). Malgré les entrées de Bamba Dieng et Fodé Ballo Touré, aux places d’Ismaila Sarr et Saliou Ciss, le score en resta là. Le Sénégal, à l’image des cadors, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, s’imposent lors de cette 3e journée et compte 5 points d’avance sur son dauphin.

Dans l’autre match du groupe, le Togo, à domicile, a concédé le nul devant le Congo (1-1), pour son premier point.

Classement groupe H après 3 journées

1 Sénégal (9 pts), 2 Namibie (4 pts), 3 Congo (2pts), 4 Togo (1 pt)