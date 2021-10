XALIMANEWS-Après 2 victoires en autant de sorties dans la poule H, face au Togo (2-0) et au Congo (1-3) en Éliminatoires du Mondial 2022, les Lions du Sénégal comptent enchainer face aux Brave Warriors de la Namibie, credités d’un nul et d’une victoire, face au Congo à domicile (1-1) et au Togo à Lomé (0-1). Un adversaire qui rappelle que de bons souvenirs au Sénégal.

Sénégal/Namibie ou Namibie/Sénégal, des rencontres qui rappellent que de bons souvenirs aux supporters des Lions du Sénégal. Lors de la première et historique qualification du Sénégal en Coupe du monde, lors de l’édition de 2002 (Corée du sud-Japon), la bande à El Hadj Diouf, Omar Daf, Pape Bouna Thiaw et un certain Aliou Cissé capitaine d’alors, avait disposé des Brave Warriors lors de l’ultime journée des Éliminatoires à Windoek même (0-5) pour s’ouvrir les portes d’un Mondial 2002 qui restera dans les annales de l’histoire du football sénégalais. Depuis, les 2 formations se sont rencontrées 5 fois au total, 2 autres fois en éliminatoires de la CAN 2017 et une fois en amical en 2008, pour 5 victoires sénégalaises, pour 15 buts marqués et 1 encaissé.

Opposées dans la poule H des Qualifications de la Coupe du monde qatari de 2022, les 2 équipes ont connu de bons débuts, après 2 journées, Sadio Mané et compagnie ont remporté leurs 2 sorties engrangeant le maximum de points (6), devançant de 2 points les coéquipiers de Charles Hambira (Mamelodi Sundows, Afrique du Sud) et Peter Shalulile (TS Sporting, Afrique du Sud).

ADVERTISEMENT

Avant de rallier Johanesbourg pour défier leurs adversaires, le 12 octobre, les protégés d’Aliou Cissé, leaders de la poule H, doivent s’imposer ce samedi 9 octobre au stade Lat Dior de Thiès, pour repousser à 5 points leus dauphins. Pour ce match, le sélectionneur national, en perdant Boulaye Dia blessé mais présent pour faire constater sa blessure, peut compter sur toute son ossature (Mané, Edouard Mendy, Ismaila Sarr, Nampalys, Gana Gueye, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Habib Diallo, Krepin etc..) qui s’est enrichie du Bavarois Bouna Sa?r et Cheikh Bamba Dieng. Le joueur du Bayern de Munich qui va etrenner sa première sélection peut être d’un bon apport sur le côté droit de la défense sénégalaise, s’il est aligné d’entrée. Cette rencontre est une partie très importante à négocier face à un adversaire qui réussit bien aux Lions, mais, qui, désireux goûter à une qualification historique pour le Mondial, voudrait réussir un gros coup à Dakar. Cependant, Sadio Mané et Gana et leurs amis, qui ont déjà goûté à la grande messe du football mondial en 2018, sont taillés et parés passer l’obstacle namibien pour espérer participer à nouveau à un second Mondial de rang, et cela passerait par 2 bons résultats lors de la double confrontation devant la Namibie (le 9 et le 12 octobre). Mais attention aux footballeurs de l’Afrique Australe, qui rêvent de scalper d’Ouest Africains après avoir surpris le Togo, chez lui (0-1).

Dans l’autre match de la poule, le Togo va acceuillir le Congo, toujours ce samedi 9 septembre.

Historiques Sénégal/Namibie

10 Mars 2001 Namibie/Sénégal 0-4 (Éliminatoires Coupe du monde 2002)

21 juillet 2001 Namibie/Sénégal 0-5 (Éliminatoires Coupe du monde 2002)

02 janvier 2008 Sénégal/Namibie 3-1 (Match amical)

3 septembre 2016 Sénégal/Namibie 2-0 (Éliminatoires CAN 2017)

5 septembre 2016 Namibie/Sénégal 0-2 (Éliminatoires CAN 2016)

CLASSEMENT POULE H ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022 ZONE AFRIQUE