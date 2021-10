XALIMANEWS-Dans le cadre des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et pour le compte de la 3e journée, dans le groupe A, les 2 leaders l’Algérie et le Burkina ont été sans pitié pour le Niger (6-1) et le Djibouti (0-4) et se partagent la première place, tandis que pour la poule F, l’Égypte et l’Angola, ont disposé de la Lybie (1-0) et du Gabon (3-1).

L’Algérie est sans consteste l’une des meilleures sinon l’équipe africaine la plus spectaculaire de ces 2 dernières années. Dans le sillage de son sacre de la CAN 2019, elle continue de confirmer les promesses entrevues depuis la dernière grande compétition africaine. En 3 journées, les Fennecs ont inscrit 15 buts pour 2 encaissés, assez flatteur. Après 1 victoire d’entrée face au Djibouti (8-0) et 1 nul au Burkina (1-1), les Algériens recevaient le Niger, qui sortait d’une défaite à domicile face au Étalons (0-2) et d’un succès devant les Djiboutiens en déplacement (2-4). Face à l’Algérie, les joueurs de la Mena comptaient faire un bon résultat. Mais, chez eux, à Blida au stade Moustapha Tchaker, les Fennecs son injouables, Débordant de maîtrise et d’efficacité, les Champions d’Afrique, conduits par un Mahrez des grands jours, ont pulvérisé les Nigeriens. Grâce à 2 doublés de Mahrez (27e, 60e sp) et Slimani (76e, 88e) et 2 autres buts de Feghouli (47e) et Souleymane 70e csc), l’Algérie a dominé son adversaire, qui a réduit pourtant le score, à 2 buts à un par Sosah (50e). Cette seconde victoire pour les protégés de Belmadi, leur permet de troner en tête de la poule A, avec le même nombre de points (7) que le Burkina Faso (2e), qui a, lui aussi, laminé le Djibouti, grâce à un doublé de Tapsoba (45e+1, 48e), et deux autres réalisations de Kabore (50e) et Konate (59e).

Classement poule A après 3 journées

Dans la poule F, l’Egypte de Mouhamed Salah a obtenu une seconde victoire en s’imposant difficilement devant la Lybie (1-0). L’unique but du match a été inscrit par Mamoush à la 49e minute. Les Pharaons (1e, 7 pts) comptent 2 victoires et un nul, et devancent leurs malheureux adversaires Lybiens, deuxièmes, qui ont enregistré 2 victoires et une défaite. L’Angola (3e, 3 pts), qui comptait 2 défaites de rang, a engrangé sa première victoire face au Gabon (3-1), qui reste derrière avec 1 petit point obtenu lors de son nul à domicile l(1-1) lors de la 2e journée face aux partenaires de Mouhamed Salah.

Classement poule F après 3 journées