XALIMANEWS-Les 5 derniers matchs de la 4e journée joués hier ont donné les résultats suivants : l’Algérie a laminé le Niger à Niamey (4-0) et rejoint le Burkina en tête de la poule A avec le même nombre de points (10), l’Afrique du Sud et le Ghana ont vaincu l’Éthiopie et le Zimbabwé (1-0) et (0-1) et se suivent au classement, le Maroc à validé son billet pour les Barrages en corrigeant la Guinée chez elle à Conakry (4-1).

Après la qualification du Sénégal un peu plutôt dans l’après-midi du mardi 12 octobre 2021, les Lions de l’Atlas d’achat ont suivi en validant leur billet en laminant la Guinée Conakry chez elle sur le score sévère de 4 buts à 1. Après l’ouverture du score marocaine par El Kaabi (21e, 0-1), Mamadou Kane avait répliqué (30e, 1-1) avant que Amallah ne redonne l’avantage au Maroc (42e, 1-2). En seconde période le le Royaume Chérifien va aggraver le score par 2 fois, Amallah y va de son doublé (65e, 1-3) avant que Boufal ne clôture la marque (89e, 1-4). Ainsi, les Marocains décrochent leur billet, comptant 12 points comme les Sénégalais, pour 4 victoires en autant de matchs.

Pour le compte de la poule G, l’Afrique du Sud, premier, recevait l’Éthiopie (3e) et le Ghana, second, rendait visite au Zimbabwé (4e). Les 2 leaders se sont tous 2 imposés sur le même score (1-0) et se suivent au classement avec 10 pts et 9 pts. La rencontre de la dernière journée entre Black Stars et Bafana-Bafana sera très decisive pour l’attribution du ticket de la poule. Dans la poule A, c’est toujours le suspens, après la victoire du Burkina la veille devant le Djibouti, l’Algérie l’a imité en écrasant le Niger à Niamey (4-0). Du coup, les 2 formations comptent le même nombre de points (10), pour 3 victoires chacune et un nul (1-1) lors de leur confrontation directe à l’aller. Leur match retour qui se jouera en Algérie lors de la dernière journée sera déterminante pour l’octroi du ticket qualificatif. Au Congo, Diables Rouges et Eperviers, déjà éliminés dans la poule H dominée par le Sénégal ont disputé leur duel retour après les incidents du match de samedi dernier au stade de Segué. C’est finalement le Togo qui l’a emporté par 2 buts à 1 et file le bonnet d’âne à son adversaire.

Les 2 dernières journées des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique se joueront les 11 et 14 novembre prochain.

Résultats matchs du mardi 12 octobre 2021

Guinée/Maroc 1-4

Afrique du Sud/Éthiopie 0-1

Zimbabwé/Ghana 0-1

Congo/Togo 1-2

Niger/Algérie 0-4