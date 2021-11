XALIMANEWS-Dans le cadre de la 5ème journée du groupe C, ce samedi, le Nigéria (1e, 12 pts) et le Cap-Vert (2e, 10 pts) se sont imposés respectivement devant le Libéria (0-2) et la Centreafrique (2-1), et vont se disputer l’unique billet pour les Barrages, ce mardi à Lagos.

