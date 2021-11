XALIMANEWS-Ce jeudi soir à Lomé, le Sénégal déjà qualifié et leader de la poule H, va rencontrer le Togo déjà éliminé, et qui nourrit le secret espoir de mettre fin à l’invincibolité des Lions en Éliminatoires. Les protégés d’Aliou Cissé comptent enchaîner face aux Togolais pour une 5ème victoire d’affilée.

Le match Togo/Sénégal de ce soir, comptant pour la 5ème journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, devrait être une rencontre sans grande importance pour les Lions, déjà qualifiés pour le dernier tour qualificatif, avant le terme des matchs de poule. Mais pour une raison bien définie, la bande à Sadio Mané voudrait continuer le bon boulot entamé depuis le premier match de poule contre le Togo, et du coup, conserver son invincibilité de 30 matchs sans défaite.

Pour rappel, le dernier revers des Lions date du 15 octobre 2014,en déplacement face à la Tunisie, dans le cadre des Éliminatoires de la CAN 2015.

ADVERTISEMENT

Ce soir, Sadio et compagnie feront face aux Eperviers du Togo, qui avaient barré la route du Mondial 2006 en 2004 à la clique à El Hadj Ousseynou Diouf et Henry Camara, après avoir remonté un passif de 2 buts pour un nul (2-2) qui qualifia Adebayor et compagnie au détriment des Lions qui avaient besoin d’une victoire pour se qualifier à un second Mondial consécutif. Pour cette avant dernière rencontre de la poule H, Aliou Cissé le sélectionneur sénégalais pourrait faire une revue d’effectifs d’autant plus que le résultat n’aura aucune incidence sur le classement, où les Lions sont assurés de garder la première place. Le Sénégal peut se permettre d’essayer de nouvelles combinaisons, au niveau des 3 secteurs (défense-milieu-attaque). Le coach Cissé a la possibilité d’essayer beaucoup de combinaisons pour ce match de Kegué. En défense, Pape Abdou Cissé ou Ousseynou Ba peuvent être associés avec Kalidou Koulibaly. Fodé BalloTouré qui a disputé comme titulaire le derby lombard (Milan-Inter) peut suppléer l’habituel titulaire Saliou Ciss dans le couloir gauche et Bouna Sarr devrait garder le côté droit. Au milieu, Nampalys Mendy malgré son temps de jeu famélique à Leicester ou le Néo Lion le Marseillais Pape Gueye peuvent être associés à Gueye et Kouyaté, voire Krepin qui revient de blessure. Et pourquoi pas Loum Ndiaye qui réussit de belles choses à Alaves. En attaque, Habib Diallo le second meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 buts à une longueur du Lillois Jonathan David (8 buts), peut postuler à une place de titulaire aux côtés de Mané et Ismaila Sarr. Le Strasbourgeois est dans une forme étincelante,et dans le sillage de son comportement dans le championnat hexagonal il peut porter l’attaque des Lions face à la défense des Eperviers où règne le teigneux Djené Dakonan pensionnaire de la Liga espagnole.

Le Sénégal, avec ce potentiel de qualité et assez élargi, a largement les moyens pour s’imposer une deuxième fois face au Togo après la victoire du match aller lors de la première journée au stade Lat Dior de Thiès (2-0). Cependant, les Togolais, déjà éliminés et sans pression, nourrissent le secret espoir de se payer les scalps des Lions, et réussir du coup, à mettre fin à l’invincibilité de 30 matchs des partenaires de Gana Gueye. Pour réussir ce pari, les Locaux devront se montrer très performants pour faire tomber la première équipe africaine du moment, formation dans laquelle règne l’infranchissable Édouard Mendy, gardien du temple des Blues de Chelsea.

Les Lions vont-ils enchaîner un 5ème succès, ou bien, les Eperviers parviendront-ils à réussir là où beaucoup d’équipes se sont cognées leurs têtes ? Réponse ce soir vers les coups de 21 heures.