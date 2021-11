Pour le compte de la poule B, la Zambie qui n’a plus son destin en main, recevait la Mauritanie. Chez eux, les Chipolopolos ont balayé les Mourabitounes (4-0), sur des réalisations de Patson Daka, le joueur de Leicester (34e) et de Sakala, auteur d’un triplé (37e, 45e+1, 63e). Grâce à cette large victoire, la sélection zambienne, qui n’a pas son destin en main, doit compter sur une défaite de la Tunisie (1e, 10 pts) en Guinée Équatoriale (3e, 7 pts) ce soir, pour nourrir l’espoir d’aller battre les Aigles de Carthage en Tunis et prier pour que la Mauritanie dispose de la Guinée Équatoriale lors de la dernière journée. Ce qui est peu probable, mais en football tout reste possible.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy