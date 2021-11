Après les qualifications du Sénégal (poule H) et du Maroc (poule I) depuis la 4ème journée, le Mali leur a emboîté le pas âpre avoir disposé du Rwanda (0-3) pour s’octroyer l’unique billet de la poule E. Avec 4 victoires et un nul, les Aigles ont dominé de la tête et aux pieds leurs adversaires et attendent de pied ferme le tirage pour connaître leurs futures adversaires.

