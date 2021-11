Share on Twitter

XALIMANEWS-A deux journées du terme des Éliminatoires de la Coupe du monde de la zone Afrique, le suspens reste entier dans la plupart des poules de qualifications, exceptées les poules H et I, où le Sénégal et le Maroc auteurs d’un sans faute avec 4 victoires consécutives ont obtenu leurs tickets pour le dernier tour qualificatif. Voyons l’état des lieux dans les différents groupes.

Après les qualifications des Lions de la Teranga et Lions de l’Atlas, acquises depuis la 4ème journée, après que ces 2 formations ont remporté leurs 4èmes succès consécutifs dans leurs poules respectives (H et I), il reste 8 billets à distribuer et le suspens demeure dans les 8 groupes.

Pour le compte de la poule A, un duel dantesque oppose Fennecs et Étalons, les 2 concernés pour la qualifications. Co-Leaders avec 10 points chacune pour 3 victoires et 1 nul, les formations de l’Algérie et du Burkina joueront une « finale » épique lors de la dernière journée à Alger après leur nul de l’aller à Marrakech au Maroc (1-1), pour un match qui sera déterminant pour l’octroi de l’unique ticket pour le dernier tour qualificatif. En attendant, les Champions d’Afrique en titre vont défier Djibouti en déplacement (4e, 0 pt), tandis que le Burkina va recevoir le Niger (3e, 3 pts). Celle parmi les 2 équipes qui fera un faux pas, va compromettre ses chances.

Dans la poule B, la Tunisie (1e, 10 pts) va rendre visite son dauphin, la Guinée Équatoriale (2e, 7 pts). Les 2 équipes sont les mieux placées car la Zambie (3e, 4 pts) qui va acceuillir la Mauritanie déjà éliminée (4e, 1 pt) est moins lotie pour les coiffer au poteau. Les Tunisiens, s’ils gagnent face aux Equato-guinéens obtiendront le précieux sésame, tout autre résultat pour les Aigles de Carthage fera durer le suspens pour la dernière journée. Les Locaux pourront entrevoir la qualification en cas de succès. La Zambie reste à l’affût.

Le Nigéria (1e, 9 pts) et le Cap Vert (2e, 7 pts) sont au coude à coude pour le ticket de la poule C. Les Super Eagles doivent regretter leur défaite concédée à domicile devant le Centre Afrique (1-0). Avec 2 points d’avance sur son suivant, le Nigéria doit faire un bon résultat au Libéria. Pendant ce temps, les Cap-verdiens joueront à domicile devant le Centre-Afrique (3e, 4 pts). Si les 2 premiers au classement s’imposent, leur duel de la dernière journée à Lagos va consacrer l’heureux élu de la poule C.

Le groupe D, sera très scruté, et pour cause, entre la Côte d’Ivoire (1e, 10 pts) et le Cameroun (2e, 9 pts), un mastodonte va laisser la qualification à l’autre. Les Éléphants vont recevoir le Mozambique (4e, 1 pt) tandis que le Cameroun se déplacera au Malawi (3e, 3 pts). Si les coéquipiers de Kessié gagnent et que les Indomptables perdent, la Côte d’Ivoire est au paradis, autrement, leur choc de la dernière journée à Yaoundé sera sulfureux.

Le Mali (1e, 10 pts) leader de la poule E va rencontrer le Rwanda (4e, 1 pt) tandis que son dauphin l’Ouganda (2e, 8 pts) reçoit le Kenya (3e, 2 pts). Une victoire du Mali rapprocherait les Aigles, de la qualification en attendant de recevoir les Crânes ougandais à l’ultime journée à Bamako.

Pour le groupe F, les Pharaons d’Egypte (1e, 10 pts), s’ils ne perdent pas en Angola (4e, 3 pts) et que la Libye ne gagne pas au Gabon (3e, 4 pts), s’ouvriront les portes du dernier tour qualificatif. Dans la poule G, l’Afrique du Sud (1e, 10 pts) et le Ghana (2e, 9 pts) se livreront un duel à distance lors de cette 5ème journée. Les Bafana-Bafana recevront le Zimbabwé (4e, 1 pt), tandis que les Black Stars seront en Éthiopie (3e, 3 pts). En cas 2 victoires des 2 favoris, leur confrontation de l’ultime journée à Accra sera décisive. Malheur à l’une d’entre les 2 formations qui fera un faux faux lors de cette 5ème journée.

Enfin, la poule J est pour l’instant la plus indécise avec 4 équipes qui peuvent prétendre à une qualification. La Tanzanie (1e, 7 pts) sera l’hôte de la RD Congo (3e, 5 pts), alors que le Bénin (2e, 7 pts) va acceuillir le Madagascar (4e, 3 pts). Dans ce groupe, les choses peuvent s’éclaircir lors de la dernière journée.