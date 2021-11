A Blida, au Stade Moustapha Tchacker, l’Algérie leader du groupe A avec 13 points, recevaient son dauphin le Burkina (11 pts). Devant un public très nombreux, les Champions d’Afrique entraient dans le vif du sujet en ouvrant le score par Mahrez (12e, 1-0). Les Étalons ne se laissent pas ébranler et vont égaliser par Sanogo (32e). Les 2 équipes vont à la pause sur ce nul d’un but partout. De retour des vestiaires, les 2 formations vont s’employer, chacun de son côté, pour remporter le gain de la partie. Le match s’anime et reste équilibré, les Visiteurs tiennent tête aux Locaux. Feghouli, entré en jeu, donne l’avantage aux siens, d’un plat du pied du droit sur un service de Belha?i (68e, 2-1). Mais déterminés à ne pas se laisser faire, les Étalons vont égaliser par Dayo Youssoufou, sur penalty (83e, 2-2). Les dernières minutes furent interminables pour Belhamri et ses partenaires, mais finalement le score en resta là, et l’Algérie validé sa qualification, mais que ce ne fut pas aisée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy