XALIMANEWS-Pour leur match décisif de la 4e journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique, Kalidou Koulibaly et ses partenaires, solides et appliqués, ont remporté la mise devant les Brave Warriors (1-3) et décrochent avant terme leur qualification pour le dernier tour qualificatif du Mondial qatari de 2022.

Le Sénégal a fait le job, ce mardi 12 octobre au stade d’Orlando de Johanesbourg. Opposés aux Brave Warriors, les Lions se devaient de remporter ce match pour couper tout suspens dans ce groupe H, quand à leurs adversaires, en cas de victoire ils pouvaient revenir à 2 points. Aliou Cissé le sélectionneur sénégalais avait reconduit le même onze que lors du match aller de Thiès (4-1), à l’exception de Krepin Diatta remplacé par Diao Baldé Keita.

Dès le début du match, les 2 équipes sont rentrés dans le vif du sujet, pas de rounds d’observation. Les Namibiens monopolisent le cuir d’emblée, mais la première menace est sénégalaise. Abdou Diallo alerte Ismaila Sarr qui prolongé de la tête pour Sadio, ce dernier dans la surface contrôle et tombe nez à nez sur le gardien qui enraye le danger. Le Sénégal, à partir de cette action monte d’un cran et le match s’anime et s’équilibre. A la 13e minute, le bondissant Ismaila Sarr déboule côté gauche mais son centre raté est capté par le portier adverse. Deux minutes plus tard, Famara Diedhiou se blessé mais plus de peur que de mal. Les longues transversales destinées au joueur de Watford perturbent la défense des Warriors. Et sur un superbe centre lifté de Sadio Mané, Famara Diedhiou, d’une superbe tête’ ouvre le score pour le Sénégal (21e, 0-1). Non encore remis de leurs émotions, les coéquipiers de Bouna Sarr vont concéder l’égalisation cinq minutes après (26e, 1-1). Péter Shalulile et ses partenaires, habiles et impressionnants d’engagement gênent Kouyaté et compagnie, mais le joueur de Crystal Palace guerrier dans l’âme et sa clique restent solides et apportent la réplique. Le match montant d’intensité. Sur une belle transversale, Diao Baldé Keita réussit une superbe volée à l’extrémité droit de la surface namibienne mais l’excellent portier adverse repoussé le tir et Sadio Mané qui suivait n’arrive pas à mettre le but en tirant au dessus des cages (28e). Le Sénégal est dans un temps fort et Ismaila Sarr, assez remuant sur son côté gauche, rentre dans la surface mais tir sur le gardien. La mi-temps intervint sur un dernier coup-franc de la Namibie détourné en corner par Édouard Mendy.

Dès la reprise, les Warriors décidés à scalper les Lions se ruent à l’attaque mais la réaction adverse vient d’Ismaila Sarr qui enroule son tir mais assez élevé. Alors que le match est assez débridé avec des offensives d’un camp à l’autre, les Lions, matures et en expérience, contiennent les velléités des Brave Warriors et doublent la mise sur un débordement du bon Saliou Ciss qui centre au millimètre près sur la tête de Famara Diedhiou qui décroisé (1-2). Les Lions peuvent souffler. Dans la foulée, Sadio Mané chippe le ballon à un namibien entre dans la surface, mais après un double contact voit le retour de 2 défenseurs. Keita Baldé s’y mêle côté droit de la surface mais s’emmêle les pinceaux (59e). Aliou Cissé opère un double changement, Bamba Dieng et Fodé Ballo Touré prennent les places de Diao Baldé et Saliou Ciss. Un peu groggys, les joueurs namibiens usent de moyens illicites pour arrêter leurs adversaires. Sur un coup franc des Rouges, la défense des Lions laissent passer la balle, mais heureusement que le coéquipier de Charles Hambira ne soit pas prompt (69e). Le match baissa un peu d’intensité, les namibiens commencent à lâcher prise, les sénégalais contrôlent la partie, endorment l’adversaire et Mané à la suite d’une échappée rentre dans la surface et centre idéalement pour Famara Diedhiou qui place tranquillement la balle au fond des filets et réussit son premier Hat- trick avec les Lions. (1-3). On jouait la 82e minute. Le héros du jour va sortir pour laisser sa place à Nampalys Mendy (87e). Le Sénégal finit par conserver ce score et obtient son ticket pour le dernier tour qualificatif des Éliminatoires du Mondial 2022 de Qatar.

Cet après-midi, ce fut la victoire d’une équipe solidaire, conquérante, solide, Un groupe qui a joué en équipe. Avec un homme qui est sorti du lot, Big Famara, qui a porté son total à 9 buts avec la sélection du Sénégal.