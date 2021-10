XALIMANEWS-C’est la mi-temps entre la Namibie et le Sénégal, les 2 équipes vont aux vestiaires sur le score de parité d’un but partout. Une première période très engagée entre Brave Warriors et Lions. Le Sénégal avait ouvert le score par Famara Diedhiou de la tête sur une superbe centre de Sadio Mané (21e, 0-1). Les Namibiens vont répliquer 5 minutes plus tard (26e, 1-1).

