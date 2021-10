Dans cette poule H des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Lions du Sénégal font figures d’épouvantails avec 3 victoires en autant de sorties, ce qui leur permet de trôner, seuls, en tête du classement. Ayant son destin en main, le Sénégal peut, avant terme, obtenir dès demain son ticket pour le dernier tour qualificatif au grand banquet du football mondial. Avec 5 points d’avance sur leurs adversaires, les partenaires de Koulibaly peuvent mettre fin à tout suspens ce mardi, mais pour cela il faudrait d’abord répéter la performance réalisée ce samedi au stade Lat Dior de Thies et repousser les Brave Warriors à 8 points. Le Sénégal s’était montré assez souverain avant de montrer des signes d’inquiétudes après avoir mené par 3 buts à 0. Les Namibiens après leur réduction du score (3-1) n’avaient pas su exploiter les largesses de l’équipe sénégalaise, dont une bourde du pourtant très excellent Édouard Mendy. Face à un adversaire qui va jouer sa survie pour faire durer le suspens et entretenir l’espoir, les Vices-champions d’Afrique doivent sortir le bleu de chauffe. La bande à Aliou Cissé a les moyens de réussir son pari, avec des joueurs majeurs qui peuvent faire la différence, dont les plus performants de devant Sadio Mané et Ismaila Sarr. Le Red, de par sa capacité de percussion, ses prises de décision, sa facilité déconcertante et surtout son sens du but, alors que le joueur de Watford de par sa folie sur les côtés est l’un des meilleurs atouts offensifs du Sénégal. Et quand Idrissa Gana Gueye s’y met, ça devient détonant. Cependant, les Lions doivent se montrer prudents, en ne versant pas dans le laxisme, car dans la haute compétition, la vigilance, l’humilité doit être de mise. Shalulile, Charles Hambira et compagnie, ne vont certes pas nous faciliter la tâche, mais le Sénégal après s’etre donné les moyens de prendre les devants, doivent pouvoir parfaire le job.

