XALIMANEWS-Demain jeudi à Lomé dans le cadre de la 5ème et avant dernière journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique, le Sénégal leader de la poule H avec 4 victoires en autant de sorties et déjà qualifié pour le dernier tour qualificatif défiera le Togo sur ces terres. Une occasion pour le sélectionneur Aliou Cissé de pouvoir opérer une revue d’effectifs ou garder son ossature pour conserver son invincibilité avec les Lions.

Après 4 journée en Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique pour le compte de la poule H, les Lions du Sénégal ont fait le plein en remportant toutes leurs sorties, devant le Togo (2-0), le Congo (1-3), la Namibie, en aller et retour (4-1 et 1-3). L’équipe sénégalaise a scoré à 12 reprises, encaissant 3 pour trôner seule en tête avec au passage la qualification pour le dernier tour qualificatif à 2 tours du terme des matchs de poule. Une sacrée performance pour la bande à Aliou Cissé., qui reste la première nation africaine dans le classement de la FIFA.

Le sélectionneur aux Dreadlocks, à la tête des Lions depuis mars 2015, veut conserver une invincibilité de 30 matchs en Éliminatoires de Coupe d’Afrique et de Coupe du monde. Le dernier revers du Sénégal date du 15 octobre 2014 en Éliminatoires de la CAN 2015. Ce jour là, les protégés de Giresse avaient courbé l’échine devant les Aigles de Carthage (1-0). Depuis, le Sénégal n’a plus perdu en matchs éliminatoires. Une invincibilité qui perdure, et que le coach veut prolonger. La qualification pour le dernier tour qualificatif acquis, les partenaires de Sadio Mané et Gana Gueye, seront quoi qu’il advienne lors des 2 dernières journées, premiers de la poule. Donc, ces 2 rencontres n’auront aucune incidence majeure sur le classement, sauf que, le Sénégal voudrait faire du 6/6 comme lors des Éliminatoires de la CAN 2017 et rester invaincu, égalant ses performances lors des Éliminatoires de la CAN 2019 et du Mondial 2018.

Avec un effectif regorgeant un conglomérat de talents, dont les plus illustres, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Gana Gueye, Ismaila Sarr, Bouna Sarr, Abdou Diallo, voire Habib Diallo le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 française, Boulaye Dia et le nouveau venu dans la tanière, Pape Gueye l’Olympien, pour ne citer que ceux là, la sélection vice-championne d’Afrique 2019 peut se permettre une revue d’effectifs pour les 2 prochaines journées. Mais pour cela, il faudrait au coach national de trouver le bon équilibre pour pouvoir réussir son double pari de faire carton plein et rester imbattable en éliminatoires. Avec la largeur de son effectif où figure d’autres joueurs non moins talentueux, la Tanière peut se targuer de disposer l’un des meilleurs effectifs d’Afrique.

Face au Togo, à Lomé ce jeudi 11 novembre 2021 (19 heures), les Lions doivent jouer le jeu pour faire honneur à leur standing de première nation africaine et 20ème mondiale. A Aliou Cissé le coach national, de concocter un cocktail qui peut être détonant demain, car sous sa main, il y’a de la matière pour le faire.

Rappelons que, lors du match aller disputé au stade Lat Dio? de Thiès et comptant pour la première journée des Éliminatoires de la poule H, le Sénégal avait disposé du Togo, pour une victoire qui s’était dessinée en seconde période avec des réalisations de Sadio Mané (56e, 1-0) et Abdou Diallo (81e, 2-0). Depuis, les Lions poursuivent leurs série victorieuse dans la poule.

CLASSEMENT POULE H APRÈS 4 JOURNÉES