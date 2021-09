En sport collectif, plus particulièrement en football, Brésiliens et Argentins se vouent une haine exécrable. Un antagonisme entretenu par les médias et supporters des 2 pays, mais aussi par les joueurs. C’est le cas notamment de Richarlison. Depuis la dernière Copa America, l’attaquant de la Seleçao et certains joueurs de l’Albiceleste ne manquent jamais une occasion de se chambrer. Tout débuta lors d’une interview du buteur d’Everton avant la finale Brésil-Argentine, rapporte RMC Sport. L’optimisme béat, voire l’arrogance de Richarlison, assuré que son pays allait battre l’Argentine et triompher à domicile, étaient très mal passés auprès de certains joueurs argentins, à commencer par Leandro Paredes et Angel Di Maria. « Ça nous a mis en colère », avait reconnu très récemment ce dernier à TyC Sports.

