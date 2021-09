L’Uruguay de Suarez, en battant l’Equateur (1-0)), lui a ravi la 3e place. Le but du bonheur de la Celeste, fut marqué par Gaston Pereiro en toute fin de temps additionnel (90+2). Grâce à cette victoire, les Uruguayens comptabilisent 15 points et devancent les Equatoriens, qui en comptent 13. La Colombie de Davidson Sanchez, s’est relancée après 3 nuls de rang, en dominant le Chili (3-1), qui n’a pas gagné lors de ses derniers matchs (2 défaites et 3 nuls). Les réalisations colombiennes sont de Miguel Borja auteur d’un doublé (19e sp et 20e) et Luis Diaz (74e). Le Chili avait réduit la marque par Meneses (56e). La Colombie (5e, 13) talonne l’Equateur. Enfin, le Paraguay qui sortait de 2 défaites et 1 nul, a disposé du Venezuela (2-1). La victoire paraguayenne porte les marques d’Hector Martinez (7e, 1-0) et Romero Gammara (46e, 2-0), le Venezuela a sauvé l’honneur en fin de match par Chancellor (90e).

XALIMANEWS-La 9e journée des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la zone Amsud, a vu le Brésil et l’Argentine, faire le job à domicile devant le Pérou (2-0) et la Bolivie (3-0), tandis que le Paraguay, l’Uruguay et la Colombie, se sont imposés devant le Venezuela (2-1), l’Equateur (1-0) et le Chili (3-1).

