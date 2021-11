Cette nuit de mardi 16 au mercredi 17 novembre, l’Amérique du Sud vibrera au rythme du match Argentine/Brésil, comptant pour la 14e journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après le fiasco du match aller, qui, pour des raisons de restrictions sanitaires non respectées par certains joueurs argentins, avait été interrompu après 5 minutes de jeu, les 2 grosses cylindrées du football sud-americain vont avoir l’opportunité de se jauger cette nuit. Une occasion pour les Brésiliens, privés de Neymar blessé et forfait, de fermer la cicatrice ouverte à la suite de leur défaite en finale de la Copa l’été dernier devant leurs adversaires du jour (1-0), au Maracana même. Leaders de leur poule de qualification, avec 34 points, pour 11 victoires et un nul, 27 buts marqués pour 4 encaissés, les partenaires de Thiago Sylva, qualifiés avant le terme des matchs de poule, voudront se payer les scalps des Messi, Di Maria et autres, pour garder leur invincibilité depuis 13 matchs éliminatoires. L’adversaire, à domicile, voudra enchaîner une deuxième victoire de suite face à leurs éternels rivaux, et du coup se rapprocher du Mondial qatari. En de succès cette nuit, Rodrigo de Paul et coéquipiers auront besoin que d’un nul lors de la prochaine journée pour valider leur ticket pour le banquet du football mondial. Sans, Neymar, mais avec son noyau dur en plus des 2 pépites montantes, Antionio et Raphina, les Canarinhas peuvent réaliser un bon résultat à San Juan, à 1000 km de Buenos aires.

XALIMANEWS-Ce soir, dans la zone Amérique du Sud, on jouera la 14ème journée des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, dont le choc planétaire entre l’Argentine (2e, 28 pts) et le Brésil (1e, 34 pts) déjà qualifié et un non moins intéressant Chili (4e, 16 pts)/Équateur (3e, 16 pts). En cas de succès, les Albicelestes se rapprocheront du Mondial mais les Auriverdes comptent conserver leur invincibilité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy